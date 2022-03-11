Красноярск, 11 марта, 2022, 04:30 — ИА Регнум. В пятницу, 11 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Николай Дубовской. Морозное утро. 1894

В 07:50 на Театральной площади было — 18 °C.

Ночью с 11 на 12 марта ожидается до −24… −20 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В субботу, 12 марта, в Красноярске до −17… −14 °C, облачно, небольшой снег. Ночью — до −26… −24 °C.

В воскресенье, 13 марта, в Красноярске ожидается до −16… −13 °C днём и до −26… −23 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 марта в центральных районах Красноярского края температура воздуха ночью местами до −39… −30 °C.

11−14 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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