Тюмень, , 04:24 — REGNUM В Тюмень прибыли 80 новых автобусов, в каждом из которых улучшенная система кондиционирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, приспособления для перевозки маломобильных групп населения. Об этом сообщает глава города Руслан Кухарук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Новые автобусы в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

После оформления всей документации на улицы Тюмени выйдут 31 автобус большого класса с двигателями на природном газе (метане), 34 автобуса большого класса с дизельными двигателями и 15 автобусов особо большого класса («гармошки»).

"Салон новых автобусов можно сравнить с авиалайнером — подсветка, электронные маршрутоуказатели, видеомониторы и речевые автоинформаторы. Автобусы имеют полностью низкопольную компоновку, а также систему, обеспечивающую наклон кузова по направлению к посадочной платформе. В салоне установлены приспособления для перевозок маломобильных групп населения: аппарели и крепления для инвалидных колясок», — отметил глава Тюмени.

Отмечается, что новые автобусы окрашены в единой цветовой гамме и брендированы в узнаваемой стилистике «Тюменский транспорт».