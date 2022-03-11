Уссурийск, Приморский край, , 04:51 — REGNUM В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в кражах, грабеже и мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Приложения на телефон (сс) Pexels

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По версии следствия, с января по август 2021 года женщина просила у людей телефоны, чтобы позвонить, и через банковское мобильное приложение переводила чужие деньги на свои счета.

В некоторых случаях фигурантке удавалось скрыться от владельцев телефона — мобильные она продавала.

В результате преступной деятельности пострадали 13 человек, им причинен ущерб на общую сумму свыше 200 тыс. рублей, из которых более 30 тыс. рублей обвиняемая возместила добровольно. На более 170 тыс. рублей потерпевшими заявлены гражданские иски.

Фигурантка находится под стражей. Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы городского округа Большой Камень Александра Андрюхина, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.