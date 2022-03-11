Волноваха, Украина, , 12:16 — REGNUM Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая отправился на Украину, сообщает 10 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

Автомат Калашникова brian.ch

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Басилая присоединился к отряду грузинских боевиков, ведущих боевые действия в Донбассе. В социальных сетях уже выложена фотография Басилаи с оружием и в специальной экипировке.

Напомним, что так называемый «Грузинский национальный легион» был сформирован в 2014 году. Утверждалось, что во время недавних боёв в районе города Волноваха в ДНР легион понёс серьёзные потери.