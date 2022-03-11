Нью-Йорк, США, , 04:02 — REGNUM Россия запросила проведения заседания Совета безопасности Организации Объеденных Наций для обсуждения деятельности американских биологических лабораторий на Украине, 10 марта сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице Twitter.

В лаборатории Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мероприятие планируется провести 11 марта.

«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон создавал вблизи российских границ биологическое оружие, которое могут переносить перелетные птицы.

Читайте далее: Птицы были бы оружием. Детали деятельности биолабораторий США на Украине

Кроме того, по словам Кириллова, США и Германия пытаются разработать биологическое оружие, которое способно избирательно поражать отдельные этнические группы по генетическому принципу. Для этого американские и немецкие специалисты получили образцы с сыворотками крови жителей различных областей Украины.

Ранее в этом сюжете: США и Германия создают «антиславянское» биологическое оружие — Минобороны