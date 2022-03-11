Большой Камень, Приморский край, 11 марта, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы городского округа Большой Камень Александра Андрюхина, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Земельный участок

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В ходе следствия установлено, что с апреля 2020 года по декабрь 2021 года фигурант предоставил своим родственникам, работникам администрации и другим приближенным земельные участки на территории полуострова Ханган и бухты Ильмовая, предназначавшиеся 30 многодетным семьям.

«Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Приморью», — добавили в прокуратуре.

Андрюхин задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по результатам прокурорских проверок и координации деятельности правоохранительных органов в 2021 году привлечены к уголовной ответственности за взяточничество, коррупционные злоупотребления и хищения 77 чиновников. Выявлялись факты создания различных преференций родственникам и аффилированным лицам в условиях конфликта интересов, должностных злоупотреблений и хищений бюджетных денежных средств.