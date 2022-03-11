Москва, 11 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Московский инновационный кластер (МИК) приглашает технологические компании из регионов России к работе со своей цифровой платформой. Об этом 11 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Чтобы привлечь новых партнеров, эксперты МИК провели онлайн-презентацию, в которой приняли свыше 40 представителей региональных органов власти, малого и среднего бизнеса. Особое внимание во время презентации уделили сервису «Биржа контрактного производства». При помощи него можно разместить заказ на производство той или иной продукции и выбрать подходящего исполнителя.

«Сервис позволяет предпринимателям найти надежного подрядчика и выпускать продукцию без вложений в собственное производство. А для потенциальных исполнителей проект удобен тем, что помогает загрузить свободные мощности и получать дополнительную прибыль. К бирже уже подключились представители 55 регионов России. Они специализируются на приборостроении, производстве косметики, легкой промышленности и других направлениях», — сказала Сергунина.