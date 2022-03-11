Иркутск, 11 марта, 2022, 03:55 — ИА Регнум. В Сибири прекратили банкротное дело в отношении ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов», истцом в котором выступало министерство сельского хозяйства Иркутской области. Причиной отзыва претензий стало отсутствие «средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, подлежащих применению в деле о банкротстве», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Хлеб

После получения ответов на запросы суда о наличии имущества и денежных средств оказалось, что хлебокомбинат не имеет никаких активов, которые могли бы покрыть расходы на банкротную процедуру.

Дело слушалось с декабря 2021 года. Вероятно, причиной послужил ранее взысканный долг по пени в размере 2,4 млн рублей. Он образовался в результате сделки займа, который должен был быть погашен пшеницей.

Напомним, также ранее на Сахалине было прекращено производство по банкротному делу в отношении актива одного из министерств — дорожно-строительной госкомпании «Экспромт».