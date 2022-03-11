Душанбе, 11 марта, 2022, 03:48 — ИА Регнум. На полигоне Харб-Майдон, расположенном на юге Таджикистана, с 14 по 18 марта пройдут масштабные тактические учения подразделений российской 201-й военной базы. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Учения на 201-й российской базе в Таджикистане

Учения, в которых будет задействовано более одной тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также вертолёты армейской авиации, пройдут в три этапа. Первый этап завершится маршем подразделений в район проведения учений «с отработкой вводных по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп и преодолению условно-заражённых участков местности».

пресс-служба ЦВО «В ходе основного этапа учений военнослужащие отработают проведение операции по блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований. На завершающем этапе учений подразделения выполнят задачи восстановления боеспособности и подготовки к выполнению последующих задач».

Отмечается, что все действия подразделений будут сопровождаться применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, на военной базе РФ в Таджикистане прошли учения боевых вертолётов и системы противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия С-300ПС.