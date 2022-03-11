Прага, , 03:39 — REGNUM Штурмовые винтовки и пистолеты на общую сумму 1,18 млрд крон (около €45 млн) решило закупить для своей армии правительство Чехия на фоне ситуации вокруг Украины, 10 марта сообщило информационное агентство ČTK.

Оружие janmarcust

Соответствующий контракт был заключен с чешской компанией Ceska zbrojovka, занимающейся производством огнестрельного оружия. Согласно договору вооруженные силы Чехии получат винтовки CZ BREN 2 и пистолеты CZ P-10 C.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта чешские власти одобрили передачу оружия и боеприпасов Украине на сумму 17 млн крон (около $731 тыс.). Речь идет об отправке Киеву пулеметов, автоматов, винтовок и более 100 тыс. патронов.

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