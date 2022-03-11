Южно-Сахалинск, 11 марта 2022, 03:28 — REGNUM Кредитору одного из старейших дорожно-строительных госактивов Сахалина отказали в удовлетворении банкротного иска. Наблюдение в отношении государственного унитарного дорожного предприятия «Экспромт», насчитывающего 30 лет работы на рынке, арбитраж региона вводить не будет. Производство по делу было прекращено, передаёт ИА REGNUM.
В качестве обоснования иска компания «Дальростстрой» заявила 1 724 599 рублей основного долга, 60 тыс. рублей пени и 25 тыс. рублей судебных издержек.
«К судебному заседанию от должника поступил отзыв о несогласии с предъявленным требованием, в связи с погашением долга в полном объеме. Приложены платежные документы», — уточняется в определении суда.
В свете этого дело было прекращено.
Напомним, спор слушался с января 2022 года.
Справка: госокомпания-ответчик работает на Сахалине с 1993 года. Её учредителем выступает министерство имущественных и земельных отношений Сахалина. ГУП — исполнителем не менее 100 госконтрактов на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей.