Южно-Сахалинск, 11 марта, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Кредитору одного из старейших дорожно-строительных госактивов Сахалина отказали в удовлетворении банкротного иска. Наблюдение в отношении государственного унитарного дорожного предприятия «Экспромт», насчитывающего 30 лет работы на рынке, арбитраж региона вводить не будет. Производство по делу было прекращено, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В качестве обоснования иска компания «Дальростстрой» заявила 1 724 599 рублей основного долга, 60 тыс. рублей пени и 25 тыс. рублей судебных издержек.

«К судебному заседанию от должника поступил отзыв о несогласии с предъявленным требованием, в связи с погашением долга в полном объеме. Приложены платежные документы», — уточняется в определении суда.

В свете этого дело было прекращено.

Напомним, спор слушался с января 2022 года.