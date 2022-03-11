Манагуа , , 03:23 — REGNUM Власти Никарагуа решили отозвать своего посла из Испании на фоне «постоянного давления и угроз» в адрес дипломата, 10 марта сообщило на своем сайте никарагуанское внешнеполитическое ведомство.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении МИД страны отметили, что такие нападки не позволяют послу исполнять его должностные обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министерство иностранных дел Никарагуа обвинило власти Испании во вмешательстве во внутренние дела латиноамериканской республики, а также в «колониализме» Мадрида после призывов испанского правительства освободить политических заключенных из никарагуанских тюрем.

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