Манагуа , 11 марта, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Власти Никарагуа решили отозвать своего посла из Испании на фоне «постоянного давленияи угроз» в адрес дипломата, 10 марта сообщило на своем сайте никарагуанское внешнеполитическое ведомство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

В заявлении МИД страны отметили, что такие нападки не позволяют послу исполнять его должностные обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министерство иностранных дел Никарагуа обвинило власти Испании во вмешательстве во внутренние дела латиноамериканской республики, а также в «колониализме» Мадрида после призывов испанского правительства освободить политических заключенных из никарагуанских тюрем.