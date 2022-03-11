Симферополь, , 03:19 — REGNUM Сразу три ветряных парка Крыма собрались самообанкротиться. Соответствующие заявления уже поданы в арбитраж региона, но ещё судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Ветряная электростанция (сс) AngelikaGraczyk

Исковые заявления поданы в один день — 10 марта 2022 года. Все три фирмы связаны между собой через владельца — Сергея Московского. О банкротстве таким образом заявили ООО «Ветряной парк Сакский», прописанное в Сакском районе, ООО «Ветряной парк Присивашский» из пгт Советский и ООО «Ветряной парк Степной» из Феодосии.

Все три компании работали по основному виду деятельности — производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии.

Юрлица были созданы в декабре 2011 года и в феврале 2012 года. С декабря 2021 года фирмы числятся в стадии ликвидации. Руководителем (ликвидатором) в ЕГРЮЛ указан Геннадий Балла. Полностью под контроль Московского активы перешли в 2019 году. Бизнесмену также принадлежит ООО «Ветряной парк Керченский», которое также числится в стадии ликвидации. В отношении последнего парка банкротное дело начато в 2020 году, на сегодня введено конкурсное производство.