Петропавловск-Камчатский, , 03:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим решением о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР в очередной раз доказал, что наша страна была и остаётся сильной державой, способной постоять за себя, защитить интересы своих граждан и предотвратить распространение гуманитарной катастрофы. Такое мнение высказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Последние две недели мы живем в новом, изменившемся мире. Вся эта ситуация заставила нас сплотиться вокруг тех ценностей, которые всегда объединяли российское общество», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке для всех членов краевого правительства отменили отпуска из-за санкций и работы в штабном режиме.