Владивосток, 11 марта, 2022, 03:12 — ИА Регнум. В Приморье в 2022 году запланированы десять операций по пересадке почек и три вмешательства по трансплантации печени. Регион стал вторым на Дальнем Востоке, где делают подобные операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Операция

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Первые две операции по трансплантологии почек были сделаны в 2021 году в Приморской краевой клинической больнице №1, до конца декабря провели ещё четыре.

«На этот год объёмы высокотехнологичной помощи увеличены», — пояснил главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

Он добавил, что с 2020 года началось оснащение центра необходимым оборудованием, подготовка врачей. Ведущие врачи больницы — хирурги, анестезиологи, реаниматологи, сосудистые хирурги — прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

В листе ожидания на подобные операции стоят более 30 человек. Всего же более 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них треть нуждается в пересадке органа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии 12 сентября впервые в истории прошла операция по пересадке почки.