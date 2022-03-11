Вашингтон, , 03:05 — REGNUM США намерены наделить Колумбию статусом основного союзника страны вне военного блока НАТО. Об этом президент США Джо Байден 10 марта заявил перед началом переговоров с президентом Колумбии Иваном Дуке в Белом доме.

Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке и бывший вице-президент США Майк Пенс

Джо Байден «Сегодня я рад объявить, что намерен сделать Колумбию основным союзником вне НАТО. Это именно то, кем вы являетесь. И это является признанием действительно уникальных тесных отношений между нашими странами».

По словам главы Белого дома, Колумбия давно «является ключевым элементом наших общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического» Западного полушария. А сложившиеся между двумя странами отношения имеют решающее значение для «безопасности и процветания» в регионе.

Байден также высказался за создание «нового механизма» по регулированию миграции в Западном полушарии и предоставлении для таких стран, как Колумбия, большей помощи в приёме «львиной доли беженцев и мигрантов» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) пообещала соблюдать перемирие во время проведения выборов в парламент Колумбии, а также и за несколько дней до голосования, которое намечено на 13 марта.

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