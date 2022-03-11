Токио, , 03:01 — REGNUM Власти Японии осуждают ракетные испытания, которые проводит Северная Корея. Об этом сообщает пресс-служба японского министерства обороны.

Флаг КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подобные действия Северной Кореи, повышающие градус напряженности, а также угрожающие миру и безопасности нашей страны, региона и всего международного сообщества, являются совершенно неприемлемыми», — заявили в японском военном ведомстве.

В минобороны Японии добавили, что КНДР якобы испытывала межконтинентальные баллистические ракеты 27 февраля и 5 марта. При этом в Пхеньяне подчеркивали, что Северная Корея проводила испытания систем разведывательного спутника.

Позднее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерениях страны запустить спутник-разведчик в космос. Это необходимо для отслеживания военной активности США, а также их союзников в регионе.