Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, запрещающую Госдепартаменту США приобретать любые карты, на которых Тайвань изображен как часть Китая. Об этом 10 марта сообщило агентство Focus Taiwan.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанный пункт содержится в законе на 2022 финансовый год, приятном ранее Палатой представителей. Один из авторов поправки, республиканец Том Тиффани отметил, что Вашингтону нужны только «честные карты», которые должны «остановить ложь Пекина о едином Китае».

Речь идет о политике «одного Китая», согласно которой Тайвань и Тибет является частями КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Пекин призывает Вашингтон прекратить любые официальные контакты с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям.

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