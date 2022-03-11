Вашингтон, 11 марта, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, запрещающую Госдепартаменту США приобретать любые карты, на которых Тайвань изображен как часть Китая. Об этом 10 марта сообщило агентство Focus Taiwan.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Указанный пункт содержится в законе на 2022 финансовый год, приятном ранее Палатой представителей. Один из авторов поправки, республиканец Том Тиффани отметил, что Вашингтону нужны только «честные карты», которые должны «остановить ложь Пекина о едином Китае».

Речь идет о политике «одного Китая», согласно которой Тайвань и Тибет является частями КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Пекин призывает Вашингтон прекратить любые официальные контакты с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям.