Палата представителей США одобрила запрет «нечестных» карт Китая с Тайванем
Вашингтон, 11 марта, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, запрещающую Госдепартаменту США приобретать любые карты, на которых Тайвань изображен как часть Китая. Об этом 10 марта сообщило агентство Focus Taiwan.
Указанный пункт содержится в законе на 2022 финансовый год, приятном ранее Палатой представителей. Один из авторов поправки, республиканец Том Тиффани отметил, что Вашингтону нужны только «честные карты», которые должны «остановить ложь Пекина о едином Китае».
Речь идет о политике «одного Китая», согласно которой Тайвань и Тибет является частями КНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Пекин призывает Вашингтон прекратить любые официальные контакты с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям.