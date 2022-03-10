Пхеньян, 11 марта, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал провести модернизацию ракетного полигона Сохэ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Он изучил и оценил нынешнее состояние полигона и выдвинул задачу по его модернизации на расширенной основе, чтобы в будущем можно было запускать различные ракеты-носители с многоцелевыми спутниками, в том числе военным разведывательным спутником», — уточняет агентство.

Также северокорейский лидер поручил построить ряд объектом на полигоне.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах Пхеньяна запустить в космос спутник-разведчик. По его словам, это необходимо для отслеживания военной активности США и их союзников в регионе. При этом 5 марта в КНДР проходили испытания систем разведывательного спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты объявили о планах ввести новые санкции против КНДР. По словам представителей Белого дома, новые экономические ограничения будут вводиться в ближайшее время в ответ на ракетные испытания Северной Кореи.