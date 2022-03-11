Тбилиси, 11 марта 2022, 03:05 — REGNUM За последние дни в Грузии отмечено увеличение стоимости бензина, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Цена на топливо сегодня была рекордно высокой. Бензин подорожал за последние 24 часа почти на 20 тетри (около 6 центов), а это значит, что всё станет дороже, потому что транспортные расходы являются одной из составляющих цен на все товары. События на Украине, обесценивание грузинского лари, рекордный рост цен на международном рынке — вот три фактора, которые вызвали резкое подорожание топлива. Если правительство не предпримет эффективных шагов, отраслевые эксперты предполагают, что через 10−15 дней цена литра бензина превысит 4 лари ($ 1,18).