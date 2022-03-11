Тбилиси, 11 марта, 2022, 03:05 — ИА Регнум. За последние дни в Грузии отмечено увеличение стоимости бензина, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цены на бензин Иван Шилов ИА REGNUM

Цена на топливо сегодня была рекордно высокой. Бензин подорожал за последние 24 часа почти на 20 тетри (около 6 центов), а это значит, что всё станет дороже, потому что транспортные расходы являются одной из составляющих цен на все товары. События на Украине, обесценивание грузинского лари, рекордный рост цен на международном рынке — вот три фактора, которые вызвали резкое подорожание топлива. Если правительство не предпримет эффективных шагов, отраслевые эксперты предполагают, что через 10−15 дней цена литра бензина превысит 4 лари ($ 1,18).