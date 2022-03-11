Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Исполнительный указ по упорядочению обращения биткойнов и другой криптовалюты в США и мире подписан главой Белого дома Джо Байденом, 10 марта сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского министра финансов Джаннет Йеллен.

Криптовалюта Иван Шилов, ИА REGNUM

По ее словам, документ предусматривает создание более «справедливой, инклюзивной и эффективной финансовой системы» с одновременным противодействием «незаконному финансированию» и пресечением «угроз для экономической стабильности и национальной безопасности» Соединенных Штатов.

Кроме того, Associated Press удалось выяснить, что в указ включено поручение Федеральной резервной системе США проработать вопрос о создании американской «цифровой валюты».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Белым домом пакет финансирования американского правительства на 2022 финансовый год в размере $1,5 трлн.

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