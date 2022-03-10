США упорядочат оборот биткоина
Вашингтон, 11 марта, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Исполнительный указ по упорядочению обращения биткоинов и другой криптовалюты в США и мире подписан главой Белого дома Джо Байденом, 10 марта сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского министра финансов Джаннет Йеллен.
По ее словам, документ предусматривает создание более «справедливой, инклюзивной и эффективной финансовой системы» с одновременным противодействием «незаконному финансированию» и пресечением «угроз для экономической стабильности и национальной безопасности» Соединенных Штатов.
Кроме того, Associated Press удалось выяснить, что в указ включено поручение Федеральной резервной системе США проработать вопрос о создании американской «цифровой валюты».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Белым домом пакет финансирования американского правительства на 2022 финансовый год в размере $1,5 трлн.