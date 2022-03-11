Тбилиси, , 03:06 — REGNUM Грузинская неправительственная организация «Институт свободы развития информации» (IDFI) опубликовала 10 марта на своём сайте исследование «Российский капитал в грузинском бизнесе».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает IDFI, исследование показало, что крупные российские компании представлены в Грузии в банковском и туристическом секторах, в сфере добычи природных ресурсов, производства минеральных вод, телекоммуникаций и мобильной связи, в машиностроении.

Исследованием выявлены связи с крупными российскими компаниями и частными лицами, например, «Ростелекомом», «Газпромом» и Михаилом Фридманом. Физические лица, занимающиеся российским бизнесом, входят в списки доноров «Грузинской мечты» и выигрывают государственные тендеры в упрощённом порядке.

«Пагубное влияние России в постсоветских странах по-прежнему определяет острые проблемы региона в политической, экономической и социальной сферах. В то время как российская кибервойна, её стратегия и предвзятые дезинформационные повествования были в центре многочисленных дискуссий, исследованиям российского влияния в различных сферах бизнеса в Грузии все еще не хватает современных эмпирических данных. Кремль уже давно использует в качестве оружия вопросы, связанные с коррупцией и оборотом денег, как во внешней, так и во внутренней политике. Это означает, что экспорт коррупционных практик намеренно используется для ослабления и дестабилизации демократических институтов, особенно в странах с переходной экономической системой. Контрдезинформационная деятельность вышла за рамки только средств массовой информации и признаёт деньги и бизнес в качестве основных векторов и средств вредного влияния в инструментах нелинейной/неправильной войны.

Раскрытие таких деловых связей и влияния важно, поскольку это влияние часто выходит за рамки бизнеса и распространяется на средства массовой информации, политику, гражданское общество и смежные области. В целом бизнес связан с социально-политическими субъектами и влияет на общественное восприятие и долгосрочные отношения. Необходимо изучить такие тесные связи между политическими, гражданскими и медийными субъектами и бизнес-компаниями, принадлежащими гражданам России, чтобы понять степень зависимости от российского капитала в грузинском бизнесе и стратегических областях (что может в некоторой степени представлять угрозу безопасности страны). Это также важно для понимания обширной информационной среды в Грузии. Целью настоящего исследования является изучение российского капитала в Грузии и выявление лиц, стоящих за ним. Исследование также дает возможность выявить источники финансирования вредных политических, медийных и гражданских деятелей, которые активно распространяют дезинформацию в стране».

Краткое изложение основных выводов исследования:

» — В сфере коммуникаций выявлены связи известных бизнесменов (владение, доли в управлении), таких как российский олигарх украинского происхождения Михаил Фридман (Компания LetterOne). Его другая корпорация «Альфа Групп» владеет производством минеральной воды «Боржоми» в Грузии. Михаил Фридман был включен в список лиц, подпадающих под санкции Европейского союза за то, что, с одной стороны, он оказывал активную материальную и финансовую помощь и льготы тем российским деятелям, которые были ответственны за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

— В сфере коммуникаций наблюдается значительное влияние Фридона Инджия, бывшего члена «Альянса патриотов» и его семьи, известного антизападными заявлениями и предложениями по сближению с Россией. Благодаря своим компаниям «Ахали кселеби» и CGC Инджия контролирует 25,19% рынка фиксированной телефонной связи и 6,2% рынка фиксированного Интернета. Инджия также владеет оптико-волоконной телекоммуникационной сетью FOPTNET. Деловым партнёром последней компании является российская компания «Вестелком», которая, в свою очередь, является дочерней компанией российской компании связи «Ростелеком».

— Запрошенная информация о финансовом положении вещательных компаний, действующих в Грузии, на данном этапе исследования была недоступна.

— В банковском секторе только «Банк ВТБ Грузия» принадлежит российской компании «Банк ВТБ». Фактическим владельцем банка является Российская Федерация с долей 59,34%. После начала войны на Украине Национальный банк Грузии присоединился к международным санкциям, и ВТБ начал продавать свои портфели другим банкам.

— Деятельность более 120 компаний и частных лиц была проверена после выявления российских связей в секторах полезных ископаемых и минеральных вод (в зависимости от гражданства и/или принадлежности).

— В этих секторах российские связи, доли владения и управления, а также принадлежность к правящим партиям были выявлены в следующих компаниях: «Минеральная вода Саирме», «Капитал Груп», «Мега Холдинг», «Грузвинпром», «Миксори».— Компании, зарегистрированные на бирже, имеют лицензии на добычу минеральной воды, золота, угля. Например, «Минеральная вода Саирме» владеет пятью различными лицензиями на добычу минеральной воды. Владелец компании и один из членов наблюдательного совета являются гражданами России. Член совета Гия Гвичия — известный миллиардер в России, а его сестра Нана Гвичия — председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.Компания «Миксори» производит минеральные воды. Одним из акционеров компании является «Кистоун инвестментс», которая, в свою очередь, принадлежит гражданину России Темуру Анчабадзе. «Кистоун инвестментс» является транспортной компанией российской бизнес-группы Анчабадзе и описывается на её веб-сайте как компания, которая будет участвовать в проекте по увеличению поставок российского природного газа в Европу и транспортировке дополнительного газа в регионы Центральной и Южной России».

Следует отметить, что данное иследование проводилось при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и финансируемой британским правительством компанией мониторинга Zinc Network.