Менло-Парк, США, 11 марта, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Американская корпорация Meta, которая владеет социальными сетями Instagram и Facebook, не будет препятствовать распространению призывов к насилию и расправам над гражданами России и ее военнослужащими, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы внутренней рассылки компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В частности, модераторы в соцсетях Meta не будут удалять и наказывать за призывы к физическим расправам над российскими гражданами, военнослужащими России, а также призывы к убийству российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом указывается, что в подобных сообщениях будет обязательно упоминание российской операции по денацификации и демилитаризации Украины. Подобная политика в первую очередь распространится на пользователей в Прибалтике, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, России и на Украине.

Сама американская корпорация Meta пока официальных комментариев по этому вопросу не давала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская соцсеть «ВКонтакте» отчиталась о рекордной активности пользователей за прошедшие две недели. В частности, пользователи стали чаще смотреть видео, также в соцсеть приходят новые участники.