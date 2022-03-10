Нью-Йорк, США, 11 марта, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 марта снижением на фоне данных по инфляции и неопределённости ситуации на Украине. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 112,18 пункта (0,34%), до уровня 33 174,07 пункта. S&P 500 подешевел на 18,36 пункта (0,43%), до уровня 4259,52 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 125,58 пункта (0,95%), до уровня 13 129,96 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,87 (2,64%), до уровня $105,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 марта рекордным (с июня 2020 года) суточным приростом на фоне ощутимого снижения цен на нефть и «компромиссных» заявлений президента Украины Владимира Зеленского.

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