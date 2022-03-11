Москва, 11 марта, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Илон Маск призывает расконсервировать европейские АЭС. Об этом сообщает телеграмм-канал Italy and World news.

Heisenberg Media Илон Маск

«Илон Маск призвал страны ЕС запустить бездействующие атомные электростанции. Правительства европейских стран должны принять решение о повторном запуске ранее остановленных атомных электростанций», —

По мнению Маска, это решение является критически важным для национальной и международной безопасности. Также, по мнению предпринимателя, опасения перед радиационным заражениям являются преувеличенными. Он заявил, что в будущем отправится в Японию, где в прямом эфире съест местную еду, приготовленную из продуктов, выращенных возле АЭС Фукусима-1.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Запада объявили беспрецедентные санкции против России, в результате чего стоимость газа на спотовых рынках побила рекорд и достигла $3900 за тысячу кубометров.