Тбилиси, , 01:14 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он прекращает свою 20-дневную голодовку по просьбе грузинских боевиков, ведущих боевые действия на Украине и по просьбе украинского главнокомандования. Об этом Саакашвили написал 10 марта на своей персональной странице в «Фейсбуке».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"События развиваются именно так, как я предсказывал много лет назад. Российская империя опустошает окраины моего самого любимого города Киева. Героический украинский народ во главе с главнокомандующим Владимиром Зеленским выигрывает эту эпохальную войну. Мир меняется на наших глазах. Киев — это новый Константинополь для Грузии, а теперь — столица свободного мира, и он определенно сохранится. В этой ситуации нам как никогда нужны единство и подготовка. К тому времени, когда наступит момент истины, для меня дорога к мирному возвращению Сухума проходит через Киев, освобождение и процветание Грузии проходит через Киев. Сейчас нам нужно не ослабевать, а набираться сил, которые скоро нам очень пригодятся. Меня это тоже касается. Я получил письмо от тех грузинских солдат, которые защищают Украину с 2014 года, которыми я очень горжусь и с которыми дружу. Они просят меня прекратить голодовку и как можно скорее включиться в борьбу. Такая же просьба исходит от представителей верховного главнокомандования Украины, с которыми я нахожусь в постоянном контакте. Поэтому на 20-й день я прекращу голодовку. Сейчас нам нужен здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости. Мы должны встретить победу в полной готовности!», — пишет Михаил Саакашвили.