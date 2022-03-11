Базель, Швейцария, , 01:03 — REGNUM 10 марта в Марсели на стадионе «Велодром» швейцарский «Базель» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 потерпел поражение «Марсели» со счетом 1:2.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

Два мяча «Марсели» забил 28-летний арендованный из «Наполи» таранный форвард сборной Польши Аркадиуш Милик (19' пенальти, 68'). В составе гостей отличился итальянский нападающий Себастьяно Эспозито.

Желтые карточки: Димитри Пайе 43', Ваутер Бюргер 81', Дариан Малеш 90+2'.

Бригада арбитров (Босния и Герцеговина): Ирфан Пельто | Дамир Лазович | Давор Бельо | Милош Гигович.

Статистика матча («Марсель"/ «Базель»)

Удары 20/8

Удары в створ 4/2

Владение 68%/32%

Угловые 5/2

Нарушения 11/9

Составы команд:

«Марсель»: Манданда, Салиба, Камара, Ронжье, Чалета-Цар, Колашинац (Перес, 78'), Гендузи, Жермон, Ундер, Пайе (Арит, 78'), Милик.

«Базель»: Линднер, Каттербах, Фрай, Пельмар, Тавареш, Касами, Эспозито, Джака (Бюргер, 71'), Миллар (Фернандеш, 70'), Чалов (Малеш, 70'), Ндой.

Ответный матч запланирован на 17 марта. Игра пройдет в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».