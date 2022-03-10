«Базель» Федора Чалова уступил «Марселю» в матче Лиги Конференций
Базель, Швейцария, 11 марта, 2022, 01:03 — ИА Регнум. 10 марта в Марсели на стадионе «Велодром» швейцарский «Базель» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 потерпел поражение «Марсели» со счетом 1:2.
Два мяча «Марсели» забил 28-летний арендованный из «Наполи» таранный форвард сборной Польши Аркадиуш Милик (19' пенальти, 68'). В составе гостей отличился итальянский нападающий Себастьяно Эспозито.
Желтые карточки: Димитри Пайе 43', Ваутер Бюргер 81', Дариан Малеш 90+2'.
Бригада арбитров (Босния и Герцеговина): Ирфан Пельто | Дамир Лазович | Давор Бельо | Милош Гигович.
Статистика матча («Марсель"/ «Базель»)
Удары 20/8
Удары в створ 4/2
Владение 68%/32%
Угловые 5/2
Нарушения 11/9
Составы команд:
«Марсель»: Манданда, Салиба, Камара, Ронжье, Чалета-Цар, Колашинац (Перес, 78'), Гендузи, Жермон, Ундер, Пайе (Арит, 78'), Милик.
«Базель»: Линднер, Каттербах, Фрай, Пельмар, Тавареш, Касами, Эспозито, Джака (Бюргер, 71'), Миллар (Фернандеш, 70'), Чалов (Малеш, 70'), Ндой.
Ответный матч запланирован на 17 марта. Игра пройдет в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».