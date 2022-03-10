Вашингтон, 11 марта, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проведенных КНДР ракетных испытаний, заявил представитель Белого дома в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Министерство торговли объявит о новых мерах, призванных перекрыть доступ КНДР к зарубежным товарам и технологиям, которые позволяют им продвигать запрещенные оружейные программы», — заявил он.

Американский чиновник добавил, что в ближайшее время Белый дом представит еще пакет санкций против Северной Кореи. По его словам, Пхеньян якобы испытывал в феврале и марте некую новую баллистическую ракету, что Вашингтон расценивает как эскалацию на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в КНДР прошел запуск ракеты в сторону Японского моря. Официально Пхеньян подчеркнул, что проводились испытания систем нового спутника-разведчика. Позднее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена запустить спутник в космос для наблюдения за военной активностью США и их союзников в регионе.