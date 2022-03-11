Москва, , 00:49 — REGNUM Очень тяжелая гуманитарная ситуация сложилась близ Мариуполя в посёлках Заря, Гранитное, Приовражное, Водяное. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил один из волонтеров в ДНР, посетивший окрестности Мариуполя.

Гуманитарная помощь Nazorobcana.sk

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«У людей закончились продукты и нет газа. На совет сооружать печки во дворах и готовить пищу на них они отвечают, что у них уже просто нечего готовить», — сообщил волонтёр.

Ряд инсулинозависимых людей находится под угрозой из-за невозможности приобрести инсулин, одну из рожениц удалось экстренно доставить в Донецк, вторая по-прежнему находится в одном из посёлков.

Население поселков на 1 января 2021 года составляло 2305 человек, реальное количество жителей посёлков — меньше, порядка 2000 человек. Все они нуждаются в гуманитарной помощи.

Напоминаем, что 24 февраля началась специальная операция по денацификации Украины, в результате проведения которой г. Мариуполь оказался в окружении сил Народной милиции ДНР и российских войск.