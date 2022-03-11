Москва, , 00:31 — REGNUM Катастрофическая гуманитарная ситуация сложилась в ряде посёлков около Мариуполя. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил один из волонтеров в ДНР, посетивший окрестности Мариуполя.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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«В ряде посёлков в результате боевых действий сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация. Народная милиция ДНР продвигалась очень быстро, «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие нацики не успели нанести существенного вреда посёлкам и их жителям, но в результате боевых действий посёлки остались без газа, т. е. без отопления, т.к. газ они получали из Мариуполя», — сообщил волонтёр.

Также отсутствует электроэнергия и вода. Один из посёлков, Заря, состоит из многоэтажных домов, там нет колодцев, из которых можно было бы набирать воду при неработающем централизованном водоснабжении.

«У людей заканчиваются или уже закончились продукты и топливо для генераторов. Нет лекарств. Ситуация осложняется еще и тем, что люди получали пенсии, зарплаты и пособия в гривнах, а вместе с освобождением территории ДНР расширилась и рублевая зона. Им негде поменять гривны на рубли, чтобы купить себе необходимое», — поделился собеседник агентства.

По словам волонтёра, угрожающая ситуация сложилась в поселках Заря, Гранитное, Водяное, Приовражное. Наиболее населённым из них является поселок Заря.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины. В результате спецоперации народная милиция ДНР совместно с российскими военнослужащими освободила значительную часть территории ДНР и взяла Мариуполь в кольцо.