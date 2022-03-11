Братислава, , 00:24 — REGNUM Американские истребители F-16, которые должна была получить Словакия к 2023 году, будут поставлены в республику не раньше 2024 года из-за дефицита электронных компонентов. Об этом 10 марта передал словацкий телеканал TA3.

Истребитель F-16 AF.mil

По информации журналистов, власти страны уже получили соответствующее уведомление от правительства США. В Вашингтоне отметили, что недостаток произошел из-за сбоя в цепочке поставок, который, в свою очередь, был вызван заболеванием COVID-19 многих сотрудников предприятий американского военного промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря «Румынское телевидение» передало информацию о том, что Румыния собирается приобрести у Норвегии 32 истребителя F-16, списанных норвежскими вооруженными силами в октябре 2021 года. Сумма сделки составит €320 млн. Всего Норвегия списала 57 таких истребителей, которые состояли у страны на вооружении.

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