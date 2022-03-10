Рим, 11 марта, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Италии в четверг, 10 марта, приняла законопроект о легализации эвтаназии.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

«За» проголосовали 253 депутата, против — 117.

Документ направлен на рассмотрение в сенат страны.

В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствии с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни. В 2021 году в Италии были собраны подписи для проведения референдума о легализации эвтаназии, но суд отклонил данную инициативу в связи с несоответствием Конституции.