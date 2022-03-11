Йошкар-Ола, , 00:15 — REGNUM В Йошкар-Оле в марте текущего года поднимется стоимость проезда по двум автобусным маршрутам. Данную информацию подтвердили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Маршрутки Андрей Бабуров

В частности, с 14 марта цена билета вырастет в автобусе № 1к «Профессиональная — Республиканская больница — Профессиональная (кольцевой)» и № 40к «Сады «Ветеран» — Туруновское кладбище».

С 20 марта стоимость проезда увеличится на маршруте № 12к «пл. Победы — мкр. Восточный», с 21 марта — № 22к «Профессиональная — микрорайон «Сомбатхей» — Профессиональная (кольцевой)» и № 34к «ул. Фестивальная — микрорайон «Звездный».

Цена проезда увеличится на три рубля или на 12% и составит 28 рублей.

Начальник отдела транспортного комплекса минтранса республики Роман Рзаев пояснил, что перевозки в регионе осуществляются по нерегулируемым тарифам, то есть перевозчики в праве самостоятельно увеличивать стоимость проезда.

«Повышение, скорее всего, связано с ростом цен на топливо, на комплектующие транспортных средств», — цитирует представителя ведомства «Марийская правда». При этом Рзаев добавил, что в случае, если пассажир считает цену билета экономически необоснованной и завышенной, можно обратиться по данному вопросу в региональное управление ФАС (Федеральная антимонопольная служба).

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно об увеличении стоимости проезда на 25 маршрутах, включая пригородные и четыре городских. Планируется, что цена проезда вырастет с 13 марта.