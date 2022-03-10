Киев, 11 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Текущая спецоперация Вооружённых сил РФ в Донбассе имеет невиданный масштаб со времен окончания Второй мировой войны. Зря многие ожидали блицкрига, тщательная денацификация страны без ущерба мирному населению займёт не одну неделю. Зато Украина из проблемного государства станет добрым соседом, чей народ един. Об этомпишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Министерство обороны Российской Федерации Российская армия

Американская операция «Буря в пустыне» заняла почти полтора месяца, хотя площадь Ирака 437 072 квадратных километра. Украина занимает 603 549 квадратных километров, имея второе по площади место в Европе. К тому же это не пустыня с двумя-тремя десятками городов, всю украинскую территорию занимают городские агломерации, имеющие плотную жилую застройку.

Сохранение жизни мирных украинцев является одной из задач в спецоперации, что в корне отличает российскую стратегию от поведения НАТО в Югославии. Там авиация союзников уничтожила около 120 объектов энергетики и 140 объектов гражданской инфраструктуры, 89 фабрик и заводов. У России нет желания вбивать Украину в первобытное состояние, жители Киева пользуются светом и водой, работа фильтровальных и насосных станций не прерывалась ни на минуту.

Как отметили эксперты, задача российской армии усложняется развернутой киевским режимом информационной войной. Даже западные аналитики отмечают, что Украина переходит все границы, публикуя не только полуправду, но и откровенную ложь, выдавая провалы ВСУ за победы. Издание The Washington Post выпустило статью, где указывается, что украинские власти нарушают Женевскую конвенцию, показывая кадры с убитыми, ранеными и пленными российскими военнослужащими.

Когда идейный проект «Украина — анти-Россия» будет окончательно похоронен, а донбасские республики официально смогут интегрироваться в экономику России, Запад потеряет всякий интерес к демилитаризованной территории бывшей Украины. Именно потому текущую спецоперацию можно назвать «операция объединения».

Даже если на западе страны и сохранится квазигосударственная «Новая Украина», финансируемая Западом, денежный поток быстро иссякнет, и придётся обращаться к России. Мы, конечно, окажем помощь, но с соответствующими условиями, заключили в РУССТРАТ.