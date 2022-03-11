Рим, 11 марта 2022, 00:06 — REGNUM Журналисты ведущего итальянского издания Corriere della Sera в четверг, 10 марта, спросили у лидера правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, чем объясняется молчание по «украинскому вопросу» ее коллеги по правому блоку, лидера партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони.
Мелони выразила уверенность, что позиция Берлускони ничем не отличается от ее собственной, то есть состоит в осуждении России.
Ранее еще один предполагаемый «сторонник Владимира Путина» — лидер правой «Лиги» Маттео Сальвини заявил о недопустимых действиях России, привез цветы к зданию украинского посольства в Риме и отбыл в Польшу, чтобы помогать беженцам с Украины.