Рим, 11 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Журналисты ведущего итальянского издания Corriere della Sera в четверг, 10 марта, спросили у лидера правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, чем объясняется молчание по «украинскому вопросу» ее коллеги по правому блоку, лидера партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони.

Скриншот страницы ntv.ru Сильвио Берлускони и Владимир Путин

Мелони выразила уверенность, что позиция Берлускони ничем не отличается от ее собственной, то есть состоит в осуждении России.

Ранее еще один предполагаемый «сторонник Владимира Путина» — лидер правой «Лиги» Маттео Сальвини заявил о недопустимых действиях России, привез цветы к зданию украинского посольства в Риме и отбыл в Польшу, чтобы помогать беженцам с Украины.