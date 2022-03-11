Рим, , 00:01 — REGNUM В свете нынешних цен на энергоносители «антикоронакризисный» план ЕС становится абсолютно нереальным, заявил в четверг, 10 марта, глава итальянской ассоциации промышленников Карло Бономи.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об утвержденном в 2021 году проекте распределения между странами ЕС кредитных и фондовых средств на обновление и «озеленение» экономики как способе преодолеть последствия коронакризиса.

Брюссельские политики должны иметь мужество взглянуть правде в лицо и как минимум скорректировать свои планы, а как максимум переписать их полностью и использовать средства иначе, полагает Бономи.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.