Британская инди-рок-группа Everything Everything представила новый сингл Teletype в качестве второго сингла из своего будущего альбома Raw Data Feel. Об этом 10 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

После анонса Raw Data Feel с лид-синглом Bad Friday в феврале, Everything Everything представили второе превью альбома под названием Teletype.

Raw Data Feel последует за пластинкой Re-Animator 2020 года и был спродюсирован гитаристом Everything Everything Алексом Робертшоу и Томом Фуллером.