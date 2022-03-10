Лондон, 10 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Лондонский инди-поп-дуэт Oh Wonder вернулся с анонсом альбома 22 Make, который станет продолжением прошлогоднего альбома 22 Break. Дуэт представил новый сингл Magnificent 10 марта на своем YouTube-канале.

NME Oh Wonder

Magnificent — это первый новый материал Oh Wonder с момента выхода прошлогоднего альбома 22 Break, и явлется лид-синглом пластинки 22 Make, который описан в пресс-релизе как «неожиданная вторая часть» их прошлой работы.

Релиз нового альбома состоится 22 июля, в нем будут представлены 11 песен.