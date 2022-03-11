Минск, , 00:02 — REGNUM В Белоруссии стали оказывать давление на граждан за передачу информации о передвижениях российских войск украинской стороне. Об этом в своём блоге сообщил белорусский политик и общественный деятель Артём Агафонов.

Памятник Богдану Хмельницкому в Гомеле, Белоруссия HK-47

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«В Гомеле наконец-то стали прессовать деятелей, которые фотографируют российскую военную технику и отправляют вместе с координатами местности различным каналам, которые у нас признаны экстремистскими», — написал политик.

По мнению Агафонова, такие действия можно квалифицировать как военный шпионаж в пользу стороны, против которой союзник Белоруссии проводит военную операцию.

«И пусть радуются, что официально это военная операция, а не война. Потому как в военное время шпионы обычно живут не долго», — подытожил политик.

Напомним, что 24 февраля президент России, главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.