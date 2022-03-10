Тбилиси, 10 марта, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Член грузинского оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили обвинил правительство Грузии в том, что оно искусственно создало панические настроения среди населения страны, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Humusak Сахар

По его словам, в результате безответственных действий правительства граждане начали массово скупать в магазинах продукты, в первую очередь, сахар. Хабеишвили утверждает, что ажиотаж на сахар появился от того, что правительство не удосужилось объяснить населению, что 99% поставляемого в Грузию сахара поступает не из России, Украины и Белоруссии, а из других стран.

Хабеишвили заявил что, правящая партия «Грузинская мечта» проводит эксперимент над населением, чтобы оправдать отказ от присоединения к экономическим санкциям против России.

«Проблема заключается в обесценивании лари, инфляции и росте цен, что напрямую связано с бездействием правительства, и фактически они не работают в этом направлении», — сказал Хабеишвили.

Напомним, что в результате возникшего ажиотажного спроса на сахар в стране резко сократились его запасы.