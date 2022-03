Нью-Йорк, США, , 23:49 — REGNUM Гитарист Брайс Десснер из американской инди-рок-группы The National заявил, что будущий новый альбом группы вернется к их «классическому» звучанию. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

Группа The National NME

Гитарист дал интервью порталу The Up Coming о своей работе над музыкой к новой экранизации «Сирано» с Питером Динклейджем в главной роли, когда его спросили, когда появится новый материал The National.

Признавшись, что он «не уверен, когда появится новая музыка», Десснер все же признался в том, что они «работают над ней», и она должна «появиться в какой-то момент» в преддверии насыщенного лета фестивалей и концертов группы. «Все это очень интересно: мы как бы возвращаемся к классическому звучанию The National», — сказал Десснер.

