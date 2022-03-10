Ижевск, , 23:46 — REGNUM Вузы Удмуртии готовы, в случае необходимости, принять студентов, отчисленных из зарубежных высших учебных заведений, оказать им всяческое содействие для продолжения обучения. Об этом говорится в обращении Совета ректоров республики, которое опубликовано на официальной странице Удмуртского государственного университета (УдГУ) в социальной сети.

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

«Сегодняшняя ситуация требует объединения академического сообщества, его сплочения и максимального деятельного участия в стремлении защитить национальные интересы и безопасность граждан. Наша задача — сделать все возможное для дальнейшего развития высшего образования, науки и технологий в Удмуртской Республике, подготовки кадров для отраслей экономики страны и региона, сохранения культурных ценностей», — также отмечается в тексте обращения.

Также авторы обращения считают наиболее важным сейчас сосредоточиться, «укрепить оптимистический дух и веру в силу разума, сохраняя надежду на скорое наступление мира».

Ректоры вузов республики выражают готовность и призывают продолжать вести непрерывную образовательную деятельность и научно-исследовательскую работу, продолжая вносить свой вклад «в развитие интеллектуального потенциала Удмурткой Республики и России».

ИА REGNUM напоминает, Совет ректоров вузов Удмуртии возглавляет ректор УдГУ Галина Мерзлякова.