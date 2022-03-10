Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 23:44 — ИА Регнум. 28-летний фланговый атакующий защитник «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Сутормин договорился с санкт-петербургским клубом о продлении контракта. Об этом 10 марта сообщило издание «РБ Спорт».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Алексей Сутормин

Текущее соглашение Сутормина с «сине-бело-голубыми» истекает 30 июня 2022 года. Летом футболист может покинуть «Зенит» на правах свободного агента.

Российский футболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 8 июля 2019 года после перехода из казанского «Рубина» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Сутормина, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Алексей Сутормин принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.